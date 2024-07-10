Замглавы SIPA сбежал в Хорватию от обвинений в коррупции

Заместитель директора Государственного агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) Зоран Галич скрылся в Хорватии из-за проводимого расследования дела о коррупции на границе двух стран, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру БиГ.