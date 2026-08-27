Рябков сообщил о стремлении БРИКС реформировать ООН и Бреттон-Вуд

В ходе круглого стола, посвящённого 25-летию ШОС и 20-летию БРИКС, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости реформирования ООН и Бреттон-Вудских институтов для повышения их демократичности и эффективности.
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