«Нет красным ляжкам!»: нашла элегантный и простой способ решения проблемы трущихся бёдер при ходьбе

Ох, уж эта женская доля, то коня на скаку надо останавливать, то с раздражением на внутренней стороне бёдер бороться и ещё неизвестно, что в данном случае важнее, может, ну его, коня-то? Многие, наверное, сейчас удивлены и думают, а что это, вообще, за проблема такая: трущиеся бёдра? А вот ….