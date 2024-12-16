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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов сыграл 28:03 с «Вегасом» – личный рекорд по игровому времени в регулярках НХЛ для матчей без овертайма

Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:3).  Он провел на льду 28 минут 3 секунды – личный рекорд по игровому времени в лиге для матчей регулярок без овертайма.

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