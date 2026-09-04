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Научные мемы. Выпуск 15: проверка на IQ

Научные мемы. Выпуск 15: проверка на IQ

Очередная порция юмора для тех, кто не боится формул и сложных терминов. Среди экспонатов — ряд Фурье, проекция Меркатора, трудолюбивые бобры и, конечно, картофель.

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