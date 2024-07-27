Лавров заявил о разночтениях в словах Кулебы и Зеленского о переговорах с РФ

Слушать то, что говорят президент Украины Владимир Зеленский (срок официальный полномочий которого истек 20 мая) и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба о перспективе переговоров с РФ нет смысла, поскольку они говорят прямо противоположные вещи.
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