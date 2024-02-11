Информационная бомба взорвалась - Как отреагировали немецкие СМИ?

удивляюсь тупости и необразованности современных путинистов. Если кто=то высказывает критику по отношению к Путину, то это, по их мнению, обязательно должен быть хохол из Бандерляндии. Кстати, по поводу СВО, путинский генералитет 10 лет не может защитить русскоязычное население Донбасса от бандеровских обстрелов, а вот Сталинский генералитет за 4 года не только сдержал напор фашистской Европы, но и освободил все оккупированные территории плюс пол-Европы.

Алексей Камышов

То, что ты совсем НЕ "Иванов", ты уже признался. 😂 И имя твоё, однозначно, звучит как "гАнДон", ибо пользуют тебя как то самое "Изделие № 2". А ты и рад этому. Несёшь тут всякую тупую дичь по методичке Фашингтонского обкома и надеешься "на понимание". Кстати, твой стиль изложения очень напоминает мне "пропагандона" под фамилией "Сундуков". 😂 Уж не ты ли это?