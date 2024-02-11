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Информационная бомба взорвалась - Как отреагировали немецкие СМИ?

Информационная бомба взорвалась - Как отреагировали немецкие СМИ?

Информационная бомба взорвалась — интервью американского журналиста Карлсона с президентом России Владимиром Путиным вышло в Сети.

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Комментарии
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ВлаДимир
Так это и есть небратья. Прикидываются Ивановыми.
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2 час.
АИ
Антон Иванов
удивляюсь тупости и необразованности современных путинистов. Если кто=то высказывает критику по отношению к Путину, то это, по их мнению,  обязательно должен быть хохол из Бандерляндии. Кстати, по поводу СВО, путинский генералитет 10 лет не может защитить русскоязычное население Донбасса от бандеровских обстрелов, а вот Сталинский генералитет за 4 года не только сдержал напор фашистской Европы, но и освободил все оккупированные территории плюс пол-Европы.
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1 час.
Алексей Камышов
То, что ты совсем НЕ &quot;Иванов&quot;, ты уже признался. 😂 И имя твоё, однозначно, звучит как &quot;гАнДон&quot;, ибо пользуют тебя как то самое &quot;Изделие № 2&quot;. А ты и рад этому. Несёшь тут всякую тупую дичь по методичке Фашингтонского обкома и надеешься &quot;на понимание&quot;. Кстати, твой стиль изложения очень напоминает мне &quot;пропагандона&quot; под фамилией &quot;Сундуков&quot;. 😂 Уж не ты ли это?
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1 час.

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