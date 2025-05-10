Немецкие акции достигли рекордно высокого уровня - FT

Немецкий фондовый индекс DAX в пятницу достиг нового исторического максимума, прибавив 0,6% и став первым крупным европейским индексом, который полностью восстановился после недавних потрясений, вызванных тарифными угрозами со стороны Дональда Трампа.
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