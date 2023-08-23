Бензин и дизель подорожают с 1 сентября 2023 года: на сколько вырастут цены на топливо и из-за чего Елена ГалицкаяС начала лета текущего года наблюдается устойчивый рост цен на бензин и дизельное топливо, оставляя автовладельцев и общество в целом в замешательстве.
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