Бензин и дизель подорожают с 1 сентября 2023 года: на сколько вырастут цены на топливо и из-за чего Елена ГалицкаяС начала лета текущего года наблюдается устойчивый рост цен на бензин и дизельное топливо, оставляя автовладельцев и общество в целом в замешательстве.