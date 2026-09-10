ВСУ трижды атаковали жилой дом: В Железногорске эвакуировали жителей многоэтажки

В Железногорске Курской области эвакуировали порядка 500 жителей многоэтажного дома из-за атак ВСУ. Украинская армия трижды ударила по жилому зданию.
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