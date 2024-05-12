«Пропускала через сердце историю каждого пациента»: Александр Беглов рассказал о своей маме, которая была медсестрой

И поблагодарил всех, для кого профессия стала призванием Сегодня в Международный день медицинской сестры Александр Беглов рассказал в Телеграм-канале о своей маме и о том, как она, будучи медсестрой, отдавала всю себя нелегкой профессии.
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