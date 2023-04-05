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Вице-канцлер ФРГ назвал отправку войск на Украину «красной чертой»

Вице-канцлер ФРГ назвал отправку войск на Украину «красной чертой»

Красной чертой, которую нельзя переходить, назвал отправку немецких войск на Украину вице-канцлер ФРГ и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, представляющий партий «Зеленые», в ходе интервью 5 апреля радиостанции «Дойчландфунк».

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