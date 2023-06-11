Русская весна

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Арестович: Потерь у ВСУ будет ещё больше (ВИДЕО)

Арестович: Потерь у ВСУ будет ещё больше (ВИДЕО)

Бывший советник главы администрации зеленского находящийся сейчас в неясном статусе Алексей Арестович успокаивает украинцев и убеждает их не надо бояться огромных потерь среди личного состава ВСУ.

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