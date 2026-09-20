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«Гаилә белән сайлыйбыз» финалында ике Sollers ST8 автомобилен отучылар билгеле

«Гаилә белән сайлыйбыз» финалында ике Sollers ST8 автомобилен отучылар билгеле

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсының йомгаклау өлешендә соңгы бүләкләр – ике Sollers ST8 автомобиле уйнатылды.

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