Караул! Грабят! Беглые российские олигархи возмущены британским беспределом

Мэр Лондона хочет конфисковать имущество крупных бизнесменов, сколотивших состояние в России, для помощи украинским беженцам Имущество российских бизнесменов в Британии или, как их теперь там называют, «коррумпированных олигархов», стоимостью более миллиарда фунтов стерлингов — конфисковать, продать, а средства направить на строительство жилья для украинских беженцев.