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"Не самый лучший капитан". В следующем году у МОК будет новый президент

"Не самый лучший капитан". В следующем году у МОК будет новый президент

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Александр Щербак/ТАСС Нынешний глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок МОСКВА, 10 августа.

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