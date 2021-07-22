Алматинские тепловые сети обратились к водителям

Коммунальщики обратились к алматинским водителям, передает пресс-служба компании. «Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 3-х до 8-ми часов утра с 22-го июля по 11-е августа 2021 года на территориях 8-ми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения» - говорится в сообщении.