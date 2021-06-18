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Загадки маршала Блюхера

Загадки маршала Блюхера

С его именем связано много легенд и мифов. Если же следовать ныне общепринятой версии, то Василий Константинович Блюхер - выдающийся советский военачальник, незаслуженно погубленный сталинскими сатрапами, ныне реабилитированный по всем статьям.

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