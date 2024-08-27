Капкан захлопнулся. Колонны элиты ВСУ горят на марше от Сум до Суджи

ВТ

Василий Топчий

­Русская земля - Божия обитель. Льётся на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел? Недругам твоим прощенья нет! Недругам твоим прощенья нет! Припев: Мы - русские. С нами Бог! Мы - русские. Русские не продают! За Родину последний вздох! Мы - русские. Русские идут! За Родину последний вздох! Мы - русские. Русские идут! Помнят сыновья светлые молитвы, Жаворонка звон, даль весенних рек, За твою любовь мы пройдем все битвы, Русская земля цвети вовек! Русская земля цвети вовек! Припев. Солнце не сожжёт, вьюга не застудит, Русские идут, будет светел день, Русские идут, было так и будет, Люди, с нами Бог, отринем тень. Люди, с нами Бог, отринем тень. https://www.chitalnya.ru/work/3508538/