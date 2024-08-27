Коллаж Царьграда ВСУ несут тяжёлые потери, колонны врага, в том числе и элиты ВСУ, горят на марше под нашими ударами.
Капкан захлопнулся. Колонны элиты ВСУ горят на марше от Сум до Суджи
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Русская земля - Божия обитель. Льётся на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел? Недругам твоим прощенья нет! Недругам твоим прощенья нет! Припев: Мы - русские. С нами Бог! Мы - русские. Русские не продают! За Родину последний вздох! Мы - русские. Русские идут! За Родину последний вздох! Мы - русские. Русские идут! Помнят сыновья светлые молитвы, Жаворонка звон, даль весенних рек, За твою любовь мы пройдем все битвы, Русская земля цвети вовек! Русская земля цвети вовек! Припев. Солнце не сожжёт, вьюга не застудит, Русские идут, будет светел день, Русские идут, было так и будет, Люди, с нами Бог, отринем тень. Люди, с нами Бог, отринем тень. https://www.chitalnya.ru/work/3508538/
Текст песни "Мы русские, с нами Бог" ~ Песни (Тексты песен)
chitalnya
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1 час.
АГ
Алик Гумер
«Враг угодил в капкан,» ! Ломая диверсию , планы врага , вопреки умело расставленным русским командованием – генштабом дислокации войск и др. благоприятных для врага условий для диверсии …. , создавшим для атак врага все условия ! Так что : На мыло генштаб ! И СЛАВА ВОИНАМ ГЕРОЯМ ! А «самим командованием ВСУ» - тупые марионетки , сами ничего не решают ! Ими командуют их импортные хозяева – пушечным мясом - стадом баранов ….!
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1 час.
Юрий С
Вопрос: когда крышка котла захлопнется и их выбьют из РФ?
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13 мин.
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