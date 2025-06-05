Побит мировой рекорд по разгону графического процессора с использованием интегрированной графики Intel

На выставке Computex экстремальный оверклокер SkatterBencher совершил шокирующий подвиг, побив мировой рекорд по частоте графического процессора, причем не с помощью дискретного мощного процессора, такого как RTX 5090 или даже RX 9070 XT, а с помощью встроенного графического процессора от Intel.