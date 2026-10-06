Тыграй и ад: в Эфиопии опять началась гражданская война

В Эфиопии лидеры повстанческого Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и союзных им группировок заявили о начале войны с федеральным правительством и захватили несколько объектов стратегической инфраструктуры в штате Тыграй и прилегающих к нему провинциях.