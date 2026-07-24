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Царьград

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Марк Филлипс объявил об увеличении числа жертв крушения MV Barima

Марк Филлипс объявил об увеличении числа жертв крушения MV Barima

Премьер-министр Гайаны Марк Филлипс сообщил об обнаружении 72 тел жертв трагедии на пароме MV Barima, затонувшем у побережья Гайаны 18 июля.

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