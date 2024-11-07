Супруга спаcшего Билана на Эльбрусе россиянина обвинила певца в неблагодарности

Жена спасшего Диму Билана россиянина Тахира Кучменова пожаловалась на неблагодарное поведение певца. В разговоре с «Пятым каналом» Мадина заявила, что артист никак не отблагодарил ее мужа, который вытащил его автомобиль во время урагана на Эльбрусе.