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Супруга спаcшего Билана на Эльбрусе россиянина обвинила певца в неблагодарности

Супруга спаcшего Билана на Эльбрусе россиянина обвинила певца в неблагодарности

Жена спасшего Диму Билана россиянина Тахира Кучменова пожаловалась на неблагодарное поведение певца. В разговоре с «Пятым каналом» Мадина заявила, что артист никак не отблагодарил ее мужа, который вытащил его автомобиль во время урагана на Эльбрусе.

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