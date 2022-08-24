Астраханцы могут посетить просветительский марафон «Знание»

Организатором марафона выступает Российское общество «Знание». С 31 августа по 2 сентября можно будет увидеть выступления свыше 200 спикеров: государственных деятелей, лидеров бизнеса, учёных и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии.
Организатором марафона выступает Российское общество «Знание». С 31 августа по 2 сентября можно будет увидеть выступления свыше 200 спикеров: государственных деятелей, лидеров бизнеса, учёных и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии.
Свежие комментарии