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Польский генерал озвучил главное преимущество России перед Украиной

Польский генерал озвучил главное преимущество России перед Украиной

У Москвы есть средства, необходимые для проведения спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение 27 апреля высказал начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак во время стратегических дебатов в Бюро национальной безопасности.

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