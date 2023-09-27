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Рогов: первая линия обороны в Запорожье остается неприступной для ВСУ

Рогов: первая линия обороны в Запорожье остается неприступной для ВСУ

Потери в рядах украинской армии увеличиваются с каждой попыткой атаковать территорию у Работино. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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