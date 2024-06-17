Сотрудник «Тверьэнерго» удостоен премии губернатора Тверской области

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Западнодвинского РЭС филиала «Россети Центр» – «Тверьэнерго» Сергей Титов вошел в число сотрудников жилищно-коммунальной сферы Верхневолжья, отмеченных губернатором Тверской области в 2024 году.
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