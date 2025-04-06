В Абу-Даби встретились главы МИД Израиля и ОАЭ

Глава внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в воскресенье, 6 апреля, провел в Абу-Даби переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.
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