Компания богатейшего депутата думы ХМАО разбирает свой элитный ЖК

В Сургуте строительная компания «ДСК-1», учредителем которой выступает богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, начала разбирать дом в элитном ЖК «За ручьем», который позиционируется как жилье бизнес-класса.
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