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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Компания богатейшего депутата думы ХМАО разбирает свой элитный ЖК

В Сургуте строительная компания «ДСК-1», учредителем которой выступает богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, начала разбирать дом в элитном ЖК «За ручьем», который позиционируется как жилье бизнес-класса.

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