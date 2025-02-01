Тренер Быков высказался о решении Швеции не бойкотировать матчи с Россией

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер российской национальной сборной Вячеслав Быков заявил, что присутствие России на крупных турнирах способствует развитию, поскольку соревнуются сильные команды.
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