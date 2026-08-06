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Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" может стать президентом Венгрии

Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" может стать президентом Венгрии

Zuma\TASS Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" может стать президентом Венгрии. 81-летний Андраш Арато неожиданно победил сразу в нескольких общественных опросах в соцсетях после того, как премьер Петер Мадьяр призвал граждан самим выбрать кандидата на эту должность.

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