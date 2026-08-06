Zuma\TASS Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" может стать президентом Венгрии. 81-летний Андраш Арато неожиданно победил сразу в нескольких общественных опросах в соцсетях после того, как премьер Петер Мадьяр призвал граждан самим выбрать кандидата на эту должность.