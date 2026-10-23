В Перми завершился I Международный фестиваль индустриального кино «Прометей». Помимо кинопоказов в программу смотра вошли встречи с известными кинематографистами, профессиональные дискуссии и события, посвященные взаимодействию кино и промышленности.
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