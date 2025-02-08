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Царьград

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Атака дронов на Ростов-на-Дону: что известно об ударе БПЛА по нпс, видео взрывов

Атака дронов на Ростов-на-Дону: что известно об ударе БПЛА по нпс, видео взрывов

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Ростов-на-Дону, жители слышали несколько взрывов. Предварительно, целью ВСУ была промежуточная нефтеперекачивающая станция около посёлка Чертково.

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