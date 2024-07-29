КОД БОГА Самая запрещённая лекция ПРОФЕССОРА ГАРЯЕВА Привет, Надежда! Ответы на предыдущие вопросы не важны для исследования Эдема, поэтому ,если всем известно об Изгнанных больше чем самому Кейси ), то их можно опустить, за исключением одного: Elleanelle написал(а): Elleanelle написал(а): И еще вопрос: какой эпизод чтений Кейси соответствует этой легенде? Этой легенде соответствует следующий шаг нашего плана развития Эдема согласно чтениям Кейси – нападение диких животных на Эдем.