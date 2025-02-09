Калорийность куриной грудки на 100 г: все, что нужно знать о питательной ценности курицы

Куриным филе обычно называют белое мясо куриной грудки , очищенное от кожи, хрящей и костей. Куриное филе считается самым диетическим мясом из всей курицы , благодаря наименьшему количеству жиров и пищевых волокон (calorizator).
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