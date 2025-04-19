Маргарита Симонян со слезами на глазах рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Состояние её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, остаётся тяжёлым.Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналист Маргарита Симоньян сообщила, что состояние её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, остаётся тяжёлым.