Маргарита Симонян со слезами на глазах рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Состояние её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, остаётся тяжёлым.Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналист Маргарита Симоньян сообщила, что состояние её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, остаётся тяжёлым.
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