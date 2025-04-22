Скончался художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год.
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Скончался художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год.