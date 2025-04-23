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Полностью перешел на собственное сырье – «Норникель» отчитался о производстве металлов

Полностью перешел на собственное сырье – «Норникель» отчитался о производстве металлов

Полностью перешел на собственное сырье – «Норникель» отчитался о производстве металлов Татьяна АрестоваПроизводство металлов на предприятиях «Норникеля» велось только из собственного сырья компании, показывает отчет за I квартал 2025 г.

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