Полностью перешел на собственное сырье – «Норникель» отчитался о производстве металлов Татьяна АрестоваПроизводство металлов на предприятиях «Норникеля» велось только из собственного сырья компании, показывает отчет за I квартал 2025 г.
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