«Соболев ничего продуктивного не показал»: Орлов оценил игру новичка «Зенита» против «Факела»

Петербургский клуб в этом матче одержал победу со счётом 3:1 Форвард «Зенита» Александр Соболев ничего продуктивного во вчерашней игре петербургского клуба с «Факелом» не показал, считает спортивный комментатор Геннадий Орлов.
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