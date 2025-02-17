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Столб огня на километр. Киев в чёрном дыму - горит завод. Взрывы. ПВО уже не справляется

Столб огня на километр. Киев в чёрном дыму - горит завод. Взрывы. ПВО уже не справляется

Мощная атака на Киев закончилась серией взрывов. Горит местный завод, Киев в чёрном дыму. Столичная ПВО уже не справляется с атакой наших беспилотников.

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