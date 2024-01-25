В лицее №7 для учеников 8-9 классов прошла встреча с участниками СВО

Недавние выпускники военных училищ нашей страны выполняют воинский долг по защите Отечества. В музейном комплексе «Наследие» маршала авиации Александра Ефимова, в преддверии празднования 101-й годовщины легендарного летчика прошла эта встреча.
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