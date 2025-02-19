Blue Ghost впервые сделал фото обратной стороны Луны

Лунная поверхность в объективе камеры Blue Ghost с высоты около 120 километров / © Firefly Aerospace В преддверии посадки Blue Ghost на естественный спутник Земли, которая запланирована на 2 марта в Море Кризисов, аппарат включал двигатели на три минуты 18 секунд, чтобы скорректировать свою орбиту.