Blue Ghost впервые сделал фото обратной стороны Луны

Лунная поверхность в объективе камеры Blue Ghost с высоты около 120 километров / © Firefly Aerospace В преддверии посадки Blue Ghost на естественный спутник Земли, которая запланирована на 2 марта в Море Кризисов, аппарат включал двигатели на три минуты 18 секунд, чтобы скорректировать свою орбиту.
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