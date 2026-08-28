⚡️Следком РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь «На местах происшествий проводятся необходимые следственные действия.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Следком РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь «На местах происшествий проводятся необходимые следственные действия.