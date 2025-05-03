Приготовление шашлыка: главные советы от шеф-поваров

Шашлык – главное блюдо майских праздников и для любителей отдыхать на природе. Оно имеет тысячелетнюю историю, за которую появилось множество вариантов приготовления, а также секретов, позволяющих превратить мясо в гастрономический шедевр.
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