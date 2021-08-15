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Как не потеряться в лесу и что делать, если уже? Важные правила поведения от опытного спасателя

Как не потеряться в лесу и что делать, если уже? Важные правила поведения от опытного спасателя

С наступлением сезона ягод и грибов в лентах новостей чаще появляются сообщения о поисках заблудившихся и пропавших людей.

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grainvn
Если вы заблудились в лесу - не отчаивайтесь. Найдите самое дремучее и темное место, присядьте под самым густым кустом, снимите штаны и начните оправляться. И тут же прямо на вас начнут выходить лесники, грибники, охотники, агенты по продаже всякой всячины и операторы банков с предложениями взять кредит.)))))))))))))

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