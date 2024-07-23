Болит душа за каждого солдата. Теряем лучших на войне парней! Мы все пред ними в чём то виноваты И все в долгу у их отцов и матерей.
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Болит душа за каждого солдата. Теряем лучших на войне парней! Мы все пред ними в чём то виноваты И все в долгу у их отцов и матерей.