Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Антонов назвал санкции США против РФ «нелегитимными ухищрениями»

Антонов назвал санкции США против РФ «нелегитимными ухищрениями»

США не смогут запугать Россию и ее граждан очередным «винегретом» санкций , новый список ограничений Вашингтона - это нелегитимные ухищрения, которые заставляют сомневаться в конструктивной роли США в мире.

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