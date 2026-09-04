Число погибших из-за наводнения в Непале возросло

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Число жертв мощного оползня и наводнения в Непале достигло 1 287. Об этом сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий.
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