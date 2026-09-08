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В кастрюльке

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Забыл про жареную картошку и пирожки: готовлю нежные булочки с зеленью, как в Стамбуле — горячие и ароматные!

Забыл про жареную картошку и пирожки: готовлю нежные булочки с зеленью, как в Стамбуле — горячие и ароматные!

Расскажу про отличный вариант домашней выпечки, когда нужно приготовить что-то нестандартное, но из самых простых продуктов.

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