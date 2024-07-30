Украинские медиа и депутаты: элита армии, ССО, под Волчанском используются как обычные подразделения для обороны На Украине (и не только) обсуждается вчерашний визит Зеленского в Харьковскую область.
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Украинские медиа и депутаты: элита армии, ССО, под Волчанском используются как обычные подразделения для обороны На Украине (и не только) обсуждается вчерашний визит Зеленского в Харьковскую область.
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